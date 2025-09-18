Призыв на ВОТ: на Запорожье оккупанты массово вручают повестки на блокпостах

Фото: ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что в Запорожье мужчинам 18-30 лет массово вручают повестки непосредственно на блокпостах и ​​заставляют проходить медкомиссии. Ожидается, что годных уже этой осенью мобилизуют.

"Незаконное принудительное привлечение украинцев в армию РФ является военным преступлением. Многие срочники заставляют подписывать контракты и отправляют на передовую воевать против собственного народа", – подчеркнули в ЦНС.

Напомним, ранее на временно оккупированных территориях Украины россияне запустили кампанию по "перевоспитанию" учителей. Их обязывают проходить спецкурсы и получать сертификаты, чтобы иметь право излагать пропагандистскую версию истории.