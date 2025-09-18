Призов на ТОТ: на Запоріжжі окупанти масово вручають повістки на блокпостах
Окупанти активізували призов українців на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.
Зазначається, що на Запоріжжі чоловікам віком 18-30 років масово вручають повістки безпосередньо на блокпостах та змушують проходити медкомісії. Очікується, що придатних вже цієї осені мобілізують.
"Незаконне примусове залучення українців до армії РФ є воєнним злочином. Багатьох строковиків змушують підписувати контракти та відправляють на передову воювати проти власного народу", – наголосили в ЦНС.
Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили кампанію з "перевиховання" вчителів. Їх зобов’язують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати пропагандистську версію історії.