Призов на ТОТ: на Запоріжжі окупанти масово вручають повістки на блокпостах

Фото: ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що на Запоріжжі чоловікам віком 18-30 років масово вручають повістки безпосередньо на блокпостах та змушують проходити медкомісії. Очікується, що придатних вже цієї осені мобілізують.

"Незаконне примусове залучення українців до армії РФ є воєнним злочином. Багатьох строковиків змушують підписувати контракти та відправляють на передову воювати проти власного народу", – наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили кампанію з "перевиховання" вчителів. Їх зобов’язують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати пропагандистську версію історії.