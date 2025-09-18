08:10  18 вересня
На Львівщині позашляховик з'їхав з дороги та перекинувся: загинув чоловік
08:19  18 вересня
На Полтавщині браконьєри тікали від поліції з лебедями в багажнику авто
00:30  18 вересня
Ведучий Олексій Суханов зізнався, що має кохану людину
18 вересня 2025, 09:25

Призов на ТОТ: на Запоріжжі окупанти масово вручають повістки на блокпостах

18 вересня 2025, 09:25
Фото: ЦНС
Окупанти активізували призов українців на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що на Запоріжжі чоловікам віком 18-30 років масово вручають повістки безпосередньо на блокпостах та змушують проходити медкомісії. Очікується, що придатних вже цієї осені мобілізують.

"Незаконне примусове залучення українців до армії РФ є воєнним злочином. Багатьох строковиків змушують підписувати контракти та відправляють на передову воювати проти власного народу", – наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили кампанію з "перевиховання" вчителів. Їх зобов’язують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати пропагандистську версію історії.

війна окупанти Запоріжжя блокпост фронт повістки ТОТ медкомісія
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Один рятувальник загинув, двоє поранені через атаку російських БПЛА на Ніжин
18 вересня 2025, 10:42
У Запоріжжі затримали подружжя агентів РФ, яке готувало теракт проти військових
18 вересня 2025, 10:37
Згорілі будинки й техніка: ДСНС показала наслідки нічної атаки на Київщину
18 вересня 2025, 10:14
Хотів помститися: у Києві чоловік спалив Toyota
18 вересня 2025, 10:08
24-річний "хімік" із Кривого Рогу організував наркобізнес на 12 мільйонів щомісяця
18 вересня 2025, 09:55
РФ атакувала Україну 75 ударними БпЛА: ППО збила більше половини
18 вересня 2025, 09:41
До Києва прибув міністр оборони Польщі
18 вересня 2025, 09:18
На Кіровоградщині знищили 50-кілограмову бойову частину ворожого дрона
18 вересня 2025, 09:01
Замість "Залізного куполу" – ілюзія ППО: кому вигідна неефективність перехоплювачів
18 вересня 2025, 08:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
