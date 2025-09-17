Рятувальники другу добу гасять пожежу на Хортиці

фото: ДСНС

Як зазначається, загоряння сталося 16 вересня та охопило лісову підстилку, суху траву, повалені дерева та чагарники у кількох осередках.

За словами рятувальників, гасіння ускладнюють велика протяжність фронту пожежі, важкодоступний рельєф місцевості та пориви вітру.

Раніше ми повідомляли, що на острові Хортиця біля Запоріжжя виникла пожежа. Там горить лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі.

