Рятувальники другу добу гасять пожежу на Хортиці
Співробітники ДСНС другу добу поспіль ліквідовують масштабну пожежу на острові Хортиця біля Запоріжжя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на управління ДСНС України у Запорізькій області.
Як зазначається, загоряння сталося 16 вересня та охопило лісову підстилку, суху траву, повалені дерева та чагарники у кількох осередках.
За словами рятувальників, гасіння ускладнюють велика протяжність фронту пожежі, важкодоступний рельєф місцевості та пориви вітру.
Раніше ми повідомляли, що на острові Хортиця біля Запоріжжя виникла пожежа. Там горить лісова підстилка, суха трава та чагарники на значній площі.
