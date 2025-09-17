08:15  17 вересня
На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах
08:09  17 вересня
На залізниці в Києві 13-річний підліток впав між вагонами і втратив ногу
00:17  17 вересня
Hermes, Chanel і Louis Vuitton: на Львівщині у водія мікроавтобуса знайшли брендові речі на 1,5 млн грн
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2025, 07:24

На Запоріжжі ворожий дрон атакував маршрутку: є поранений

17 вересня 2025, 07:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В середу, 17 вересня, росіяни вдарили FPV-дроном по маршрутці у селищі Приморське Василівського району

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Дрон влучив у припарковану маршрутку. Транспорт зазнав пошкоджень.

Внаслідок атаки одна людина дістала поранення, їй надають медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня на Черкащині росіяни завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури за допомогою ударних дронів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область війна обстріли дрон безпілотники маршрутка постраждалий
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
На Київщині військові організували схему продажу армійського пального
17 вересня 2025, 09:30
Під загрозою логістика Росії: партизани заявили про диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга
17 вересня 2025, 09:18
ДТП з вантажівками на Миколаївщині: постраждали чотири людини
17 вересня 2025, 09:13
Росіяни вдарили КАБом по Інгульцю на Херсонщині: серед постраждалих – трирічна дівчинка
17 вересня 2025, 08:55
Примусову евакуацію на Дніпропетровщині розширили ще на 18 населених пунктів
17 вересня 2025, 08:55
На Київщині викрили підпільне виробництво кави під брендами світових марок
17 вересня 2025, 08:42
На Полтавщині у водоймі знайшли тіло чоловіка
17 вересня 2025, 08:30
На Рівненщині мотоцикл зіткнувся з авто – двоє 15-річних у лікарні
17 вересня 2025, 08:22
На Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах
17 вересня 2025, 08:15
На залізниці в Києві 13-річний підліток впав між вагонами і втратив ногу
17 вересня 2025, 08:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »