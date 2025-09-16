Фото: Нацполіція

У Запоріжжі планують збудувати новий дитячий садочок. Це буде за своєю суттю укриття

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Дитячий садочок під землею з'явиться у Шевченківському районі міста. Згідно з даними з порталу державних закупівель Prozorro, будівництво вже замовлено. З'явиться такий заклад на території закладу дошкільної освіти №217.

Відомо, що це повинно бути протирадіаційним укриттям. Об'єкт матиме два входи та виходи. Зокрема, це спеціальний ліфт або підіймач для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, у Запорізькій області до кінця року планується відкрити ще більше шкіл з укриттями, і підземні школи. У вересні очікується, що відкриють близько 25 таких закладів.