У Запоріжжі з'явиться дитячий садочок під землею
У Запоріжжі планують збудувати новий дитячий садочок. Це буде за своєю суттю укриття
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Дитячий садочок під землею з'явиться у Шевченківському районі міста. Згідно з даними з порталу державних закупівель Prozorro, будівництво вже замовлено. З'явиться такий заклад на території закладу дошкільної освіти №217.
Відомо, що це повинно бути протирадіаційним укриттям. Об'єкт матиме два входи та виходи. Зокрема, це спеціальний ліфт або підіймач для людей з інвалідністю.
Нагадаємо, у Запорізькій області до кінця року планується відкрити ще більше шкіл з укриттями, і підземні школи. У вересні очікується, що відкриють близько 25 таких закладів.
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Погода в Україні завтра різко зміниться: до чого готуватися
16 вересня 2025, 19:39"Укрпошта" на межі дефолту, а директор Смілянський стабільно отримує 1,2 млн грн зарплати
16 вересня 2025, 19:21Детектив НАБУ Магамедрасулов, який вів справу Міндіча, отримав нову підозру
16 вересня 2025, 19:08На Одещині перейменували ще декілька вулиць
16 вересня 2025, 18:31На Закарпатті шахраї виманили в родини військовополоненого майже 3 мільйони
16 вересня 2025, 18:27У Дніпрі судили колишню помічницю судді, яка працювала на росіян
16 вересня 2025, 17:55На Одещині 44-річна іноземка за 12 000 доларів переправляла чоловіків до Молдови
16 вересня 2025, 17:29Ринок поховань у Полтаві: як "вільні" місця на закритих кладовищах стають платними
16 вересня 2025, 17:24У Рівному водій BMW на пішохідному переході смертельно травмував жінку з собакою
16 вересня 2025, 17:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі блоги »