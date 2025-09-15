15:59  15 вересня
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
15:47  15 вересня
У Києві Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто: є постраждалий
12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
15 вересня 2025, 21:45

У Запоріжжі попереджають про нову схему аферистів

15 вересня 2025, 21:45
Фото: Нацполіція
У Запоріжжі аферисти стали лякати жителів фейковими кримінальними провадженнями. Правоохоронці попереджають і закликають бути обережними

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, аферисти створюють у соцмережах рекламу ліків, потім запоріжці переходять за цими посиланнями, вводять особисті дані для замовлення. Потім на ці номери їм телефонують шахраї, представляються правоохоронцями та залякують фейковими звинуваченнями.

Поліція зареєструвала вже понад 10 кримінальних проваджень за повідомленнями про такі випадки. Жителів Запорізької області закликають не довіряти невідомим людям, які телефонують. Перевіряти інформацію важливо лише в офіційних джерелах.

Нагадаємо, раніше 53-річна жителька Коломиї стала жертвою шахраїв. Жінці зателефонували нібито з банку та запропонували перевести гроші на інший рахунок. Вона втратила майже 100 тисяч гривень.

Всі новини »
07 серпня 2025
