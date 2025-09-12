Фото: ДСНС

Внаслідок російських атак у Запорізькій області спалахнули пожежі. Горіли житлові будинки та господарчі споруди

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Протягом доби 11 вересня внаслідок російських атак у Запорізькій області спалахнули пожежі у Запорізькому та Пологівському районах. У селі Успенівка через ворожий авіаудар зруйнований житловий будинок, а також загорілись споруди та авто на площі 100 квадратних метрів. Внаслідок атаки загинув 66-річний чоловік.

У Добропіллі загорівся житловий будинок, дві господарчі споруди на загальній площі 100 квадратних метрів та суха трава на площі 9 квадратних метрів.

Також у селах Юрківка, Таврійське та Малокатеринівка вогнеборці загасили пожежі в природних екосистемах на загальній площі 100 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше російські дрони масовано атакували Краматорськ. У місті виникли пожежі, зокрема в адмінбудівлі. Під час ліквідації загоряння рятувальники потрапили під повторний удар.