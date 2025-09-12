11:54  12 вересня
Подробиці ДТП за участі детектива НАБУ на Прикарпатті: оприлюднені фото та відео
11:28  12 вересня
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
08:30  12 вересня
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на вересень
12 вересня 2025, 10:25

Обстріл Запорізької області: стались масштабні пожежі, загинула людина

12 вересня 2025, 10:25
Фото: ДСНС
Внаслідок російських атак у Запорізькій області спалахнули пожежі. Горіли житлові будинки та господарчі споруди

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Протягом доби 11 вересня внаслідок російських атак у Запорізькій області спалахнули пожежі у Запорізькому та Пологівському районах. У селі Успенівка через ворожий авіаудар зруйнований житловий будинок, а також загорілись споруди та авто на площі 100 квадратних метрів. Внаслідок атаки загинув 66-річний чоловік.

У Добропіллі загорівся житловий будинок, дві господарчі споруди на загальній площі 100 квадратних метрів та суха трава на площі 9 квадратних метрів.

Також у селах Юрківка, Таврійське та Малокатеринівка вогнеборці загасили пожежі в природних екосистемах на загальній площі 100 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше російські дрони масовано атакували Краматорськ. У місті виникли пожежі, зокрема в адмінбудівлі. Під час ліквідації загоряння рятувальники потрапили під повторний удар.

12 вересня 2025
