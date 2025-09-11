В Запорожской области разбился украинский истребитель Су-27: пилот погиб

иллюстративное фото: из открытых источников

Истребитель Су-27 разбился во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении

Об этом сообщила 39 бригада тактической авиации, передает RegioNews.

Трагедия произошла в четверг, 11 сентября. К сожалению, пилот погиб.

"С грустью сообщаем, что 11 сентября 2025 года, около 13.30, на Запорожском направлении, во время выполнения боевого задания на самолете Су-27, погиб наш собрат – летчик 39-й бригады тактической авиации майор Боровик Александр Николаевич 19.04.1995 г.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в конце августа при возвращении из боевого задания погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Ему было 46 лет.