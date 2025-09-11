09:05  11 сентября
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
08:36  11 сентября
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
07:38  11 сентября
Поджог вышки связи и жилья: на Черниговщине задержали серийного поджигателя
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2025, 11:10

Россияне обстреляли Запорожскую область: есть пострадавшие

11 сентября 2025, 11:10
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

10 сентября российские войска нанесли 527 ударов по населенным пунктам Запорожской области. Есть раненые местные жители

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

За сутки российские военные атаковали область 374 раза беспилотниками, также нанесли 11 ударов из авиации и еще 5 ударов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, зафиксировали 137 артиллерийских атак.

В Васильковском районе в результате атаки ранен 68-летний мужчина. Также за прошедшие сутки россияне атаковали беспилотником Запорожья: пострадали три человека.

Под обстрелами находились: Запорожье, Беленькое Запорожского района, Плавные, Приморское Васильевского района, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Красное, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное, Железнодорожное, Успеновка, Красное, Преображенка Новоандреевка Пологовского района.

"На местах вражеских обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции и УСБУ. По фактам военных преступлений открыты уголовные производства. Правовая квалификация - ч. 1 ст. 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Напомним, вечером 10 сентября в Полтавской области российский беспилотник ударил по гражданскому мотоциклу. В результате вражеской атаки пострадал 16-летний подросток. Он получил тяжелые травмы, его госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Запорожская область
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
В Черкассах мужчина с топором в пакете напал на военных ТЦК
11 сентября 2025, 14:58
Дмитрий Белоцерковец больше не сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете
11 сентября 2025, 14:47
В Украине разоблачили еще 6 схем для уклонистов: фиктивные справки и маршруты побега
11 сентября 2025, 14:43
На Полтавщине член ВЛК в ТЦК "торговал инвалидностью": какова была цена вопроса
11 сентября 2025, 14:33
В Сумской области задержали агента РФ, который шпионил за военными ВСУ
11 сентября 2025, 14:30
Россияне ударили из артиллерии по учебному заведению в Херсоне: раненый охранник
11 сентября 2025, 14:27
В Одесской области поймали дельцов, которые хотели переправить мужчину в Молдову за 11,5 тысячи долларов
11 сентября 2025, 14:15
На Прикарпатье 11-летний ребенок попал под колеса
11 сентября 2025, 14:15
Экс-руководителя "Львовской железной дороги" подозревают в злоупотреблении на 31 млн грн
11 сентября 2025, 13:54
На Харьковщине легковушка столкнулась с грузовиком: водителя деблокировали спасатели
11 сентября 2025, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »