Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

За сутки российские военные атаковали область 374 раза беспилотниками, также нанесли 11 ударов из авиации и еще 5 ударов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, зафиксировали 137 артиллерийских атак.

В Васильковском районе в результате атаки ранен 68-летний мужчина. Также за прошедшие сутки россияне атаковали беспилотником Запорожья: пострадали три человека.

Под обстрелами находились: Запорожье, Беленькое Запорожского района, Плавные, Приморское Васильевского района, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Красное, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное, Железнодорожное, Успеновка, Красное, Преображенка Новоандреевка Пологовского района.

"На местах вражеских обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции и УСБУ. По фактам военных преступлений открыты уголовные производства. Правовая квалификация - ч. 1 ст. 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Напомним, вечером 10 сентября в Полтавской области российский беспилотник ударил по гражданскому мотоциклу. В результате вражеской атаки пострадал 16-летний подросток. Он получил тяжелые травмы, его госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии.