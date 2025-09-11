Россияне обстреляли Запорожскую область: есть пострадавшие
10 сентября российские войска нанесли 527 ударов по населенным пунктам Запорожской области. Есть раненые местные жители
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
За сутки российские военные атаковали область 374 раза беспилотниками, также нанесли 11 ударов из авиации и еще 5 ударов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, зафиксировали 137 артиллерийских атак.
В Васильковском районе в результате атаки ранен 68-летний мужчина. Также за прошедшие сутки россияне атаковали беспилотником Запорожья: пострадали три человека.
Под обстрелами находились: Запорожье, Беленькое Запорожского района, Плавные, Приморское Васильевского района, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Красное, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное, Железнодорожное, Успеновка, Красное, Преображенка Новоандреевка Пологовского района.
"На местах вражеских обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции и УСБУ. По фактам военных преступлений открыты уголовные производства. Правовая квалификация - ч. 1 ст. 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.
Напомним, вечером 10 сентября в Полтавской области российский беспилотник ударил по гражданскому мотоциклу. В результате вражеской атаки пострадал 16-летний подросток. Он получил тяжелые травмы, его госпитализировали. В настоящее время он находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии.