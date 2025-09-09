В Запорожье восстановили дом, поврежденный в результате российских обстрелов
В Запорожье продолжаются ремонтные работы. Речь идет о домах, поврежденных в результате обстрелов россиян
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Запорожские коммунальщики уже "закрыли" окна в доме, пострадавшем в результате атаки россиян в ночь на 9 сентября. Специалисты "Запорожремсервиса" уже провели первоочередные работы в одном здании частного сектора.
Отмечается, что специалисты закрыли оконные проемы двумя листами OSB.
Напомним, что только за первые пять дней сентября РФ применила против Украины 1300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Мэр Ивано-Франковска предупредил о возможной российской атаке по региону
09 сентября 2025, 23:25Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой
09 сентября 2025, 23:11Свириденко призвала США и ЕС к жестким санкциям против российских нефтяных компаний
09 сентября 2025, 22:59На Черниговщине врача подозревают в смерти 11-летнего ребенка
09 сентября 2025, 21:59В Украине обновили правила деятельности казино
09 сентября 2025, 21:50Трамп рассказал, почему войну в Украине тяжело завершить
09 сентября 2025, 21:29В Одесской области самые высокие темпы строительства жилья
09 сентября 2025, 21:07На оккупированных территориях из-за отсутствия воды жителям грозит холод
09 сентября 2025, 20:45"Ты мое вдохновение": певица Тина Кароль показала взрослого сына
09 сентября 2025, 20:30В Херсонской ОВА рассказали, сколько тратят на борьбу с российскими беспилотниками
09 сентября 2025, 20:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все блоги »