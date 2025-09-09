19:25  09 сентября
В Запорожье восстановили дом, поврежденный в результате российских обстрелов

Фото из открытых источников
В Запорожье продолжаются ремонтные работы. Речь идет о домах, поврежденных в результате обстрелов россиян

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Запорожские коммунальщики уже "закрыли" окна в доме, пострадавшем в результате атаки россиян в ночь на 9 сентября. Специалисты "Запорожремсервиса" уже провели первоочередные работы в одном здании частного сектора.

Отмечается, что специалисты закрыли оконные проемы двумя листами OSB.

Напомним, что только за первые пять дней сентября РФ применила против Украины 1300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.

обстрелы оккупанты Запорожская область
