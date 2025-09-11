У Запорізькій області розбився український винищувач Су-27: пілот загинув
Винищувач Су-27 розбився під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку
Про це повідомила 39-та бригада тактичної авіації, передає RegioNews.
Трагедія сталась у четвер, 11 вересня. На жаль, пілот загинув.
"Із сумом повідомляємо, що 11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув наш побратим – льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н.", – йдеться у повідомленні.
Причини та обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, наприкінці серпня під час повернення з бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Йому було 46 років.
