У Запоріжжі відновили будинок, пошкоджений внаслідок російського обстрілу
У Запоріжжі продовжуються ремонтні роботи. Йдеться про будинки, які пошкоджені внаслідок обстрілів росіян
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Запорізькі комунальники вже "закрили" вікна у будинку, який постраждав внаслідок атаки росіян у ніч на 9 вересня. Фахівці "Запоріжремсервісу" вже провели першочергові роботи в одному будинку приватного сектору.
Зазначається, що фахівці закрили віконні отвори двома листами OSB.
Нагадаємо, що лише за перші п'ять днів вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.
05 вересня 2025
