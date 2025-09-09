Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі продовжуються ремонтні роботи. Йдеться про будинки, які пошкоджені внаслідок обстрілів росіян

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Запорізькі комунальники вже "закрили" вікна у будинку, який постраждав внаслідок атаки росіян у ніч на 9 вересня. Фахівці "Запоріжремсервісу" вже провели першочергові роботи в одному будинку приватного сектору.

Зазначається, що фахівці закрили віконні отвори двома листами OSB.

Нагадаємо, що лише за перші п'ять днів вересня РФ застосувала проти України 1 300 ударних безпілотників, майже 900 керованих авіабомб та до пів сотні ракет різних типів.