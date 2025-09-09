Фото: ОВА

Вночі 9 вересня у Запоріжжі після ворожого удару загорівся приватний будинок

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"На відео – камери відеоспостереження зафіксували момент ворожого удару по приватному домоволодінню", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 9 вересня російські військові атакували ударними дронами Запоріжжя. Безпілотник влучив по приватному будинку, поранення дістала 66-річна жінка.