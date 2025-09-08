Россияне атаковали FPV-дроном спасателей на Днепропетровщине
В понедельник, 8 сентября, в Криворожском районе российские военные целенаправленно ударили FPV-дроном по спасателям, тушившим пожар
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль.
К счастью, никто из работников ГСЧС не пострадал.
Напомним, в ночь на 8 сентября россияне атаковали Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 112 вражеских дронов.
