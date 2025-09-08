Фото: ГСЧС

В понедельник, 8 сентября, в Криворожском районе российские военные целенаправленно ударили FPV-дроном по спасателям, тушившим пожар

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

К счастью, никто из работников ГСЧС не пострадал.

Напомним, в ночь на 8 сентября россияне атаковали Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО обезвредили 112 вражеских дронов.