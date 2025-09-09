Фото: ОВА

В ніч на 9 вересня російські військові атакували ударними дронами Запоріжжя

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Російський безпілотник влучив по приватному будинку, зайнялася пожежа.

Поранення дістала 66-річна жінка, їй надають медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби.

"На зараз вогнеборці продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню", – повідомив Федоров о 3:02.

Нагадаємо, 8 вересня у Криворізькому районі на Дніпропетровщині росіяни цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по рятувальниках, які гасили пожежу. На щастя, ніхто з працівників ДСНС не постраждав.