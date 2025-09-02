У Запорізькій області відкрили вже десяту "підземну школу"

фото: Запорізька обласна державна адміністрація

У Семененківському ліцеї в Павлівській громаді розпочалося навчання у новій "підземній" школі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Запорізьку обласну державну адміністрацію.

Як зазначається, це вже десятий безпечний освітній простір в області, де діти можуть здобувати знання навіть під час повітряних тривог.

Освітній заклад розрахований на 200 учнів. Зараз тут навчаються 152 учня. Це діти з навколишніх сіл нашої громади, а також діти із сусідніх територіальних громад.

Нагадаємо, 1 вересня стартував експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи шкільної освіти. Проєкт передбачає два напрями навчання: академічний та професійний.