19:42  02 вересня
На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили втікача
19:29  02 вересня
Київщину атакують ворожі дрони, в регіоні працює ППО
16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
02 вересня 2025, 21:35

У Запоріжжі чоловік оформив кредит на загиблого брата-військового

02 вересня 2025, 21:35
Фото: Нацполіція
У Запоріжжі правоохоронці викрили чоловіка, який оформив кредит на чужий рахунок. Виявилось що рахунок належав його загиблому брату

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

У 2024 році зловмисник подзвонив до служби підтримки одного з банків та представився своїм братом, який насправді загинув на війні ще за рік до того. Він змінив фінансовий номер телефону банківського рахунку померлого на власний. Після цього він увійшов до акаунту, який належав його брату, та оформив на мертвого родича кредит у розмірі 26 тисяч гривень.

Аферисту оголосили про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше 53-річна жителька Коломиї стала жертвою шахраїв, які працювали по такій самій схемі. Жінці зателефонували нібито з банку та запропонували перевести гроші на інший рахунок. Вона втратила майже 100 тисяч гривень.

01 вересня 2025
07 серпня 2025
