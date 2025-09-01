19:33  01 сентября
01 сентября 2025, 17:14

В Запорожье обнаружили тело мужчины без признаков жизни в реке Днепр

01 сентября 2025, 17:14
Фото: Общественное Запорожье
1 сентября в реке Днепр нашли тело мужчины

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Информацию подтвердили в пресс-службе Управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения города.

В 9:00 спасатели отправились на поиски утопленника в Хортицком районе. Сначала они пообщались со свидетелями происшествия, а затем приступили к обследованию водоема.

В результате поисков было обнаружено тело мужчины, 1988 года рождения. Погибшего передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования обстоятельств трагедии.

В настоящее время правоохранители выясняют причины инцидента и все детали, связанные с его гибелью. Местные спасательные службы напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

Напомним, в Славянске из озера извлекли тело мужчины. Погибшим оказался 78-летний местный житель, тело передано правоохранителям.

