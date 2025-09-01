Фото: Общественное Запорожье

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Информацию подтвердили в пресс-службе Управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения города.

В 9:00 спасатели отправились на поиски утопленника в Хортицком районе. Сначала они пообщались со свидетелями происшествия, а затем приступили к обследованию водоема.

В результате поисков было обнаружено тело мужчины, 1988 года рождения. Погибшего передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования обстоятельств трагедии.

В настоящее время правоохранители выясняют причины инцидента и все детали, связанные с его гибелью. Местные спасательные службы напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

