Інформацію підтвердили в пресслужбі Управління з надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення міста.

О 9:00 рятувальники вирушили на пошуки потопельника у Хортицькому районі. Спершу вони поспілкувалися зі свідками події, а потім розпочали роботи з обстеження водойми.

В результаті пошуків було виявлено тіло чоловіка, 1988 року народження. Загиблого передали працівникам поліції для подальшого розслідування обставин трагедії.

Наразі правоохоронці з'ясовують причини інциденту та всі деталі, пов'язані з його загибеллю. Місцеві рятувальні служби нагадують про необхідність дотримання правил безпеки на воді.

