Фото: ГСЧС

Вечером 25 августа спасатели получили тело мужчины из озера Рипне в Славянске Донецкой области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

С помощью лодки тело подняли из воды и передали правоохранителям. Погибшим оказался 78-летний местный житель.

Спасатели напоминают, что в Донецкой области нет официально обустроенных мест для купания, однако люди продолжают игнорировать правила безопасности. С начала года в водоемах области погибли уже семь человек.

Напомним, днем 24 августа в Николаеве во время поисковой операции в реке Южный Буг нашли тело 15-летнего подростка, пропавшего во время купания двумя днями ранее.