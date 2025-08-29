Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
Армия РФ вечером 29 августа атаковала Запорожье ударными беспилотниками
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки повреждено здание. После этого возник пожар на одном из промышленных предприятий Запорожья.
"Таковы последствия вражеского удара по областному центру. Предварительно, без пострадавших", – добавил Федоров.
Как сообщалось, россияне снова запустили ударные беспилотники по Украине. Вражеские дроны зафиксировали в нескольких областях.
