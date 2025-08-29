Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджена будівля. Після цього виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя.

"Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих", – додав Федоров.

Як повідомлялось, росіяни знову запустили ударні безпілотники по Україні. Ворожі дрони зафіксували в кількох областях.