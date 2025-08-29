Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
Армія РФ ввечері 29 серпня атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджена будівля. Після цього виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя.
"Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих", – додав Федоров.
Як повідомлялось, росіяни знову запустили ударні безпілотники по Україні. Ворожі дрони зафіксували в кількох областях.
