Россияне снова запустили ударные беспилотники по Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

Вечером 29 августа РФ снова запустила ударные беспилотники по территории Украины. В ряде регионов объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.

По состоянию на 21:00 угроза ударных дронов российских оккупантов в Сумской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. Разведывательные дроны врага также были зафиксированы в Одесской области.

В целом воздушную тревогу объявили в Сумской, Винницкой, Черкасской и Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях.

