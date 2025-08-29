Россияне снова запустили ударные беспилотники по Украине
Вечером 29 августа РФ снова запустила ударные беспилотники по территории Украины. В ряде регионов объявлена воздушная тревога
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.
По состоянию на 21:00 угроза ударных дронов российских оккупантов в Сумской, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. Разведывательные дроны врага также были зафиксированы в Одесской области.
В целом воздушную тревогу объявили в Сумской, Винницкой, Черкасской и Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской и Одесской областях.
Как сообщалось, бойцы ГУР вывели из строя вражеский радиолокационный комплекс С-400 в Крыму. Операция проходила в ночное время.
