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10 июля 2025, 01:50

В Запорожье появилась первая школа с "энергетической независимостью"

10 июля 2025, 01:50
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Фото из открытых источников
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Одна из школ в Запорожье стала полностью независимой по электроэнергии. Теперь даже при отключении света ученики этого не почувствуют

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В одной из школ Запорожья установили солнечную электростанцию. Теперь учебное заведение сможет работать всегда, независимо от того, какая ситуация в энергосистеме.

Теперь в школе есть солнечные панели, аккумуляторы, генераторы и внешнее питание. Также обустроили "Пункт несокрушимости". Это первое подобное заведение в области.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове есть уникальный проект по подземному детскому саду на 500 детей. Власти планируют обращаться в Кабмин, чтобы начать реализовывать эту идею. Кроме того, в городе уже есть школы, работающие под землей.

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