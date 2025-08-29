Запоріжжя готується до навчального року: що зміниться для школярів і батьків

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Новий навчальний рік 2025/2026 на Запоріжжі розпочнеться за складних умов, адже регіон досі перебуває у зоні підвищеного ризику. Серед основних викликів – безпека дітей, нестача вчителів та неможливість надати всім школярам офлайн-освіту

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

Наразі на території Запорізької області фізично перебуває понад 60 тисяч школярів, з яких близько 45 тисяч – у Запоріжжі. Загальна кількість дітей шкільного віку в області сягає понад 102 тисячі, тож майже половина навчається виключно онлайн.

Важливим нововведенням стали так звані "підземні" школи – облаштовані укриття, де діти можуть безпечно навчатися. Минулого року завдяки цьому проєкту до регіону повернулася близько тисячі школярів.

На початок навчального року функціонуватиме вже 15 таких шкіл, а до кінця року їх має стати 24.

"Підземна" школа у Запоріжжі

Загалом в області працюватиме близько 300 шкіл, з яких 179 перейдуть на змішаний формат навчання – поєднання офлайн та онлайн. Це дозволить охопити фізично близько 60 тисяч дітей, хоча не всі зможуть відвідувати школи щодня.

Для безпечного навчання в області облаштовано 132 укриття. Окрім того, планується забезпечити дітей безплатним гарячим харчуванням – близько 15 тисяч учнів щодня отримуватимуть обіди з середини вересня.

Підвезення школярів забезпечуватимуть 74 шкільних автобуси, до кінця року їх кількість зросте ще на 24.

Разом з тим, найбільшою проблемою залишається дефіцит вчителів, зокрема предметників, таких як математики та фізики. Для стимулювання кадрів з вересня вводяться доплати: молоді вчителі до 35 років отримуватимуть +35% до зарплати, вчителі від 35 до пенсійного віку – +25%, а пенсіонери – +10%.

Також у регіоні продовжують впроваджувати сімейну форму навчання, коли батьки беруть відповідальність за організацію процесу вдома, а школа контролює та оцінює знання дитини.

Нагадаємо, у Запоріжжі з'явилась перша школа з "енергетичною незалежністю". Тепер заклад освіти зможе працювати завжди, незалежно від того, яка ситуація в енергосистемі.