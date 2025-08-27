Иллюстративное фото

В Запорожье признали гражданина виновным в ложном уведомлении о заминировании. Ближайший рок он проведет за решеткой

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

В марте этого года мужчина ночью в состоянии алкогольного опьянения позвонил стражам порядка. Он заявил им, что здание районного управления полиции заминировано. В ходе проверки выяснилось, что опасности на самом деле не было.

На суде мужчина признал вину. По его словам, тогда они с другом пили пиво. Когда его товарищ пошел спать, он позвонил по телефону на "102" и попросил отвезти его к матери, которая живет по другому адресу, хотя насущной необходимости ехать ночью у него не было. Полиция не стала никуда его везти, и тогда он позвонил по телефону повторно и сообщил о заминировании.

Мужчина раскаялся. Он заявил, что хочет проходить военную службу, содержать семью, заботиться о своих детях. Суд не согласился с доводами защиты о совершении преступления в результате стечения тяжелых жизненных обстоятельств, из-за негативного влияния взрывов на психическое и психологическое состояние и статус внутренне перемещенного лица.

В 2023 году мужчину условно судили за воровство. Однако во время испытательного срока он совершил новое преступление, а значит, должен отбывать ранее назначенное наказание реально. За минирование его приговорили к 2 годам лишения свободы, однако с учетом неотбытого наказания срок заключения составит 5 лет и 1 месяц.

Напомним, ранее разоблачили жителя Днепра, подозреваемого в распространении фейковых электронных писем с угрозами. Известно, что он посылал ложные сообщения о минировании учебных заведений в Чехии, Словакии, Латвии.