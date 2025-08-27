10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 16:43

В Запорожье судили псевдоминера

27 августа 2025, 16:43
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Запорожье признали гражданина виновным в ложном уведомлении о заминировании. Ближайший рок он проведет за решеткой

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

В марте этого года мужчина ночью в состоянии алкогольного опьянения позвонил стражам порядка. Он заявил им, что здание районного управления полиции заминировано. В ходе проверки выяснилось, что опасности на самом деле не было.

На суде мужчина признал вину. По его словам, тогда они с другом пили пиво. Когда его товарищ пошел спать, он позвонил по телефону на "102" и попросил отвезти его к матери, которая живет по другому адресу, хотя насущной необходимости ехать ночью у него не было. Полиция не стала никуда его везти, и тогда он позвонил по телефону повторно и сообщил о заминировании.

Мужчина раскаялся. Он заявил, что хочет проходить военную службу, содержать семью, заботиться о своих детях. Суд не согласился с доводами защиты о совершении преступления в результате стечения тяжелых жизненных обстоятельств, из-за негативного влияния взрывов на психическое и психологическое состояние и статус внутренне перемещенного лица.

В 2023 году мужчину условно судили за воровство. Однако во время испытательного срока он совершил новое преступление, а значит, должен отбывать ранее назначенное наказание реально. За минирование его приговорили к 2 годам лишения свободы, однако с учетом неотбытого наказания срок заключения составит 5 лет и 1 месяц.

Напомним, ранее разоблачили жителя Днепра, подозреваемого в распространении фейковых электронных писем с угрозами. Известно, что он посылал ложные сообщения о минировании учебных заведений в Чехии, Словакии, Латвии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
минирование суд Запорожская область
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Пограничники рассказали, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу
27 августа 2025, 18:42
В Тернополе врач требовал у военнослужащего 11 000 гривен за безвозмездную медицинскую услугу
27 августа 2025, 18:27
На Житомирщине ищут свидетелей ДТП, в котором травмировалось девять человек
27 августа 2025, 18:23
Прижал ковшом трактора к стене: на Волыни будут судить мужчину за смерть 58-летней работницы фермы
27 августа 2025, 18:07
Нацбанк перестал печатать 100 и 200 гривен
27 августа 2025, 17:48
Мобилизовать нужно было сразу с 18 лет – сейчас имели бы совсем другую армию, - Безуглая
27 августа 2025, 17:43
В Тернопольской области построят завод по рафинации масла
27 августа 2025, 17:35
55-летний житель Днепропетровщины из-за неприязни нанес многочисленные удары собаке: дело направлено в суд
27 августа 2025, 17:12
Одна из политических партий решила самораспуститься
27 августа 2025, 16:59
Житель Днепра возглавил преступную организацию, завладевшая более 70 млн грн агропредприятий
27 августа 2025, 16:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »