У Запоріжжі визнали громадянина винним у неправдивому повідомленні про замінування. Найближчі рок він проведе за ґратами

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

У березні цього року чоловік вночі в стані алкогольного сп'яніння подзвонив правоохоронцям. Він заявив їм, що будівля районного управління поліції замінована. Під час перевірки з'ясувалось, що небезпеки насправді не було.

На суді чоловік визнав провину. За його словами, тоді вони з другом пили пиво. Коли його товариш пішов спати, він зателефонував на "102" та попросив відвезти його до матері, яка мешкає за іншою адресою, хоча нагальної потреби їхати вночі в нього не було. Поліція не стала нікуди його везти, і тоді він зателефонував повторно і повідомив про замінування.

Чоловік розкаявся. Він заявив, що хоче проходити військову службу, утримувати сімʼю, піклуватись про своїх дітей. Суд не погодився із доводами захисту про скоєння злочину внаслідок збігу тяжких життєвих обставин, через негативний вплив вибухів на психічний та психологічний стан і статус внутрішньо переміщеної особи.

У 2023 році чоловіка умовно судили за крадіжку. Проте під час випробувального строку він скоїв новий злочин, а значить повинен відбувати раніше призначене покарання реально. Тож за мінування його приговорили до 2 років позбавлення волі, проте з урахуванням невідбутого покарання строк увʼязнення складе 5 років і 1 місяць.

