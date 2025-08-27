10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 16:43

У Запоріжжі судили псевдомінера

27 серпня 2025, 16:43
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі визнали громадянина винним у неправдивому повідомленні про замінування. Найближчі рок він проведе за ґратами

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

У березні цього року чоловік вночі в стані алкогольного сп'яніння подзвонив правоохоронцям. Він заявив їм, що будівля районного управління поліції замінована. Під час перевірки з'ясувалось, що небезпеки насправді не було.

На суді чоловік визнав провину. За його словами, тоді вони з другом пили пиво. Коли його товариш пішов спати, він зателефонував на "102" та попросив відвезти його до матері, яка мешкає за іншою адресою, хоча нагальної потреби їхати вночі в нього не було. Поліція не стала нікуди його везти, і тоді він зателефонував повторно і повідомив про замінування.

Чоловік розкаявся. Він заявив, що хоче проходити військову службу, утримувати сімʼю, піклуватись про своїх дітей. Суд не погодився із доводами захисту про скоєння злочину внаслідок збігу тяжких життєвих обставин, через негативний вплив вибухів на психічний та психологічний стан і статус внутрішньо переміщеної особи.

У 2023 році чоловіка умовно судили за крадіжку. Проте під час випробувального строку він скоїв новий злочин, а значить повинен відбувати раніше призначене покарання реально. Тож за мінування його приговорили до 2 років позбавлення волі, проте з урахуванням невідбутого покарання строк увʼязнення складе 5 років і 1 місяць.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Дніпра, якого підозрюють у поширені фейкових електронних листів із погрозами. Відомо, що він надсилав неправдиві повідомлення про мінування закладам освіти в Чехії, Словаччині, Латвії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
мінування суд Запорізька область
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Азербайджан підтримав територіальну цілісність України
27 серпня 2025, 18:55
На Дніпропетровщині викрили посадовця, який вимагав 40 тис грн за стягнення аліментів
27 серпня 2025, 18:48
Прикордонники розповіли, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон
27 серпня 2025, 18:42
У Тернополі лікар вимагав у військовослужбовця 11 000 гривень за безоплатну медичну послугу
27 серпня 2025, 18:27
На Житомирщині шукають свідків ДТП, в якій травмувалося дев’ятеро людей
27 серпня 2025, 18:23
Притиснув ковшем трактора до стіни: на Волині судитимуть чоловіка за смерть 58-річної працівниці ферми
27 серпня 2025, 18:07
Нацбанк перестав друкувати 100 і 200 гривень
27 серпня 2025, 17:48
Мобілізувати треба було відразу з 18 років - зараз мали б зовсім іншу армію, - Безугла
27 серпня 2025, 17:43
На Тернопільщині збудують завод з рафінації олії
27 серпня 2025, 17:35
55-річний житель Дніпропетровщини через неприязнь завдав численних ударів собаці: справу скеровано до суду
27 серпня 2025, 17:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »