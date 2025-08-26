18:48  26 серпня
У США вбили 23-річну українку
18:40  26 серпня
В Україну після похолодання повертається спека
07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2025, 16:57

На Запоріжжі окупанти переміщують підрозділи на окуповані території

26 серпня 2025, 16:57
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Росіяни почали активно переміщувати свої підрозділи. Зокрема, йдеться про Бердянський напрямок

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами керівника Центру вивчення окупаціїї Петра Андрющенка, російські окупанти почали активно переміщувати свої підрозділи. Він зазначав, що кількість та щільність переміщень особового складу окупаційної армії РФ зростає.

"З іншого боку, все це здебільше поки схоже на планову ротацію, аніж на додаткові резерви", – каже Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни почали посилено утискати українську мову. Батькам стали погрожувати через українську мову дітей: школярам забороняють розмовляти українською та погрожують занесенням до "чорного списку нелояльних". У ЦНС зазначили, що на окупованих територіях росіяни перетворюють школи на осередки промивання мізків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупанти російські військові Запорізька область
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
У США вбили 23-річну українку
26 серпня 2025, 18:48
В Україну після похолодання повертається спека
26 серпня 2025, 18:40
На Прикарпатті попрощалися із загиблим Героєм - поліцейським Ігорем Мартинюком
26 серпня 2025, 18:05
Смертельна ДТП на Київщині: жінка влеетіла в мікроавтобус
26 серпня 2025, 17:54
Несподівана знахідка у Білій Церкві: під час демонтажу будинку чоловік виявив зброю
26 серпня 2025, 17:53
В Одесі судитимуть псевдотрейдера, який ошукав людей на понад 42 млн грн
26 серпня 2025, 17:45
Шахрайська схема з "ліками для тяжко хворих родичів": жителів Житомирщини закликають бути обережними
26 серпня 2025, 17:35
У Верховній Раді запропонували дозволити виїзд чоловікам призовного віку: внесено законопроєкт
26 серпня 2025, 17:19
За підтримки міжнародних партнерів: на Харківщині ветеранів навчатимуть долати стрес за допомогою VR-технологій
26 серпня 2025, 16:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »