Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За словами керівника Центру вивчення окупаціїї Петра Андрющенка, російські окупанти почали активно переміщувати свої підрозділи. Він зазначав, що кількість та щільність переміщень особового складу окупаційної армії РФ зростає.

"З іншого боку, все це здебільше поки схоже на планову ротацію, аніж на додаткові резерви", – каже Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на окупованих територіях росіяни почали посилено утискати українську мову. Батькам стали погрожувати через українську мову дітей: школярам забороняють розмовляти українською та погрожують занесенням до "чорного списку нелояльних". У ЦНС зазначили, що на окупованих територіях росіяни перетворюють школи на осередки промивання мізків.