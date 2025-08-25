Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожской области из прифронтовой деревни эвакуировали семью с маломобильным ребенком и еще четырех человек. Правоохранители призывают людей ехать в более безопасные города

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Из села Приморское эвакуировали пожилых супругов, а также их 50-летнюю односельчанку с маломобильным сыном, 81-летнюю женщину и 63-летнего мужчину. Известно, что 63-летний мужчина до последнего не хотел ехать, но в конце концов позвонил правоохранителям.

Мать с ребёнком также откладывать эвакуацию. Они не хотели ехать, потому что там было хозяйство. Однако уехали, ведь оставаться там опасно. Местные жители также рассказывают о постоянных обстрелах и "прилетах", перебоях со светом. Большинство домов в Приморском уже разрушены.

Правоохранители призывают местных жителей звонить по телефону 102 и эвакуироваться.

Напомним, ранее говорили, что в Донецкой области в 9 населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация, остается еще 280 детей. Сейчас продолжается эвакуация с их семьями или лицами, представляющими их интересы.