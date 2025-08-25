21:05  25 августа
На Украину надвигается резкое похолодание с дождями
19:27  25 августа
В Киеве приговорили к заключению псевдоминера
18:09  25 августа
В Закарпатье задержали иностранца, который шел из Словакии в Украину
UA | RU
UA | RU
25 августа 2025, 22:55

В Запорожской области эвакуировали семью с маломобильным ребенком

25 августа 2025, 22:55
Читайте також українською мовою
Фото: zp.npu.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В Запорожской области из прифронтовой деревни эвакуировали семью с маломобильным ребенком и еще четырех человек. Правоохранители призывают людей ехать в более безопасные города

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Из села Приморское эвакуировали пожилых супругов, а также их 50-летнюю односельчанку с маломобильным сыном, 81-летнюю женщину и 63-летнего мужчину. Известно, что 63-летний мужчина до последнего не хотел ехать, но в конце концов позвонил правоохранителям.

Мать с ребёнком также откладывать эвакуацию. Они не хотели ехать, потому что там было хозяйство. Однако уехали, ведь оставаться там опасно. Местные жители также рассказывают о постоянных обстрелах и "прилетах", перебоях со светом. Большинство домов в Приморском уже разрушены.

Правоохранители призывают местных жителей звонить по телефону 102 и эвакуироваться.

Напомним, ранее говорили, что в Донецкой области в 9 населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация, остается еще 280 детей. Сейчас продолжается эвакуация с их семьями или лицами, представляющими их интересы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация Запорожская область
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Певица Оля Цыбульская рассказала, под какую песню случился ее первый раз
26 августа 2025, 00:30
В Житомирской области в ДТП пострадал годовалый мальчик
25 августа 2025, 23:15
На оккупированных территориях в школах запрещают украинский язык
25 августа 2025, 22:45
В Днепропетровской области пьяный мужчина выпал из окна
25 августа 2025, 22:35
На Днепропетровщине бездомные захватили укрытие
25 августа 2025, 22:15
США будут привлечены к гарантиям безопасности для Украины - Трамп
25 августа 2025, 21:56
Впечатляет: жена Позитива показала результат на весах через 8 месяцев после родов
25 августа 2025, 21:48
Известного американского актера и режиссера внесли в базу "Миротворец"
25 августа 2025, 21:40
В Харькове мужчина придумал нападение, чтобы спасти любимую от тюрьмы
25 августа 2025, 21:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »