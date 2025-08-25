Фото: zp.npu.gov.ua

У Запорізькій області з прифронтового села евакуювали родину з маломобільною дитиною та ще чотирьох людей. Правоохоронці закликають людей їхати у більш безпечні міста

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Із села Приморське евакуювали літнє подружжя, а також їхню 50-річну односельчанку з маломобільним сином, 81-річну жінку та 63-річного чоловіка. Відомо, що 63-річний чоловік до останнього не хотів їхати, але врешті все ж подзвонив правоохоронцям.

Мати з дитиною також відкладати евакуацію. Вони не хотіли їхати, бо там мали господарство. Проте поїхали, адже лишатися там небезпечно. Місцеві жителі також розповідають про постійні обстріли та "прильоти”, перебої зі світлом. Більшість будинків у Приморському вже зруйновані.

Правоохоронці закликають місцевих жителів дзвонити на телефон 102 та евакуюватися.

Нагадаємо, раніше говорили про те, що в Донецькій області в 9 населених пунктах, де оголошена обов'язкова евакуація, залишається ще 280 дітей. Зараз продовжується евакуація з їхніми родинами або особами, які представляють їхні інтереси.