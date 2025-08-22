Фото: ДСНС

У Запорізькій області через російські атаки загорілись будинки. Також пожежу гасили у школі

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Внаслідок атак 21 серпня у Запорізькій області спалахнули пожежі в Пологівському та Василівському районі. Зокрема, в Оріхові рятувальники гасили пожежі за сімома адресами: там горіли чотири житлові будинки та шість господарських споруд на загальній площі 730 квадратних метрів.

Крім того, загорілась суха трава. Вогонь охопив 3,5 гектара.

У селі Приморське Василівського району працівники ДСНС локалізували загоряння покрівлі навчального закладу на площі 200 квадратних метрів.

Також рятувальники гасили полум'я на надвірній споруді в селі Успенівка. У селі Преображенка горіли надвірні споруди площею 48 квадратних метрів та суха трава на площі 300 квадратних метрів. У селі Варварівка також горіла суха трава.

Нагадаємо, раніше в Кропивницькому загорівся університет. На жаль, під час гасіння пожежі знайшли двох загиблих чоловіків.