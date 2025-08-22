18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
17:32  22 серпня
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
15:11  22 серпня
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
22 серпня 2025, 18:45

На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі

22 серпня 2025, 18:45
Фото: ДСНС
У Запорізькій області через російські атаки загорілись будинки. Також пожежу гасили у школі

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Внаслідок атак 21 серпня у Запорізькій області спалахнули пожежі в Пологівському та Василівському районі. Зокрема, в Оріхові рятувальники гасили пожежі за сімома адресами: там горіли чотири житлові будинки та шість господарських споруд на загальній площі 730 квадратних метрів.

Крім того, загорілась суха трава. Вогонь охопив 3,5 гектара.

У селі Приморське Василівського району працівники ДСНС локалізували загоряння покрівлі навчального закладу на площі 200 квадратних метрів.

Також рятувальники гасили полум'я на надвірній споруді в селі Успенівка. У селі Преображенка горіли надвірні споруди площею 48 квадратних метрів та суха трава на площі 300 квадратних метрів. У селі Варварівка також горіла суха трава.

Нагадаємо, раніше в Кропивницькому загорівся університет. На жаль, під час гасіння пожежі знайшли двох загиблих чоловіків.

