18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
19 августа 2025, 21:27

В частном университете Запорожья разгорелся скандал из-за количества студентов

19 августа 2025, 21:27
иллюстративное фото: из открытых источников
МОН аннулировало лицензию на обучение в аспирантуре из-за значительного превышения лицензионного объема студентов в частном вузе в Запорожье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Образовательная омбудсменка Надежда Лещик отреагировала на скандал вокруг Классического частного университета в Запорожье, которому Министерство образования и науки аннулировало лицензию на обучение в аспирантуре из-за значительного превышения лицензионного объема студентов.

Она заявила, что те, кто был зачислен свыше лицензионного объема, не могут считаться студентами. Такие люди не будут иметь соответствующих прав, в частности, они не смогут получить справку, подтверждающую статус соискателя высшего образования.

Напомним, суд апелляционной инстанции установил, что Классический частный университет внес информацию о студентах, начавших обучение в период с 2017 по 2023 год, только в 2024-м, то есть с опозданием.

Как сообщалось, в Запорожье руководство университета продало тысячи фейковых удостоверений аспирантов на 50 млн. грн. Участникам коррупционной схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Запорожская область Запорожье университет студенты образование
19 августа 2025
07 августа 2025
