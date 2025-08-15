В Запорожье на маршруты вышли первые автобусы из Европы: журналистский тест-драйв
В Запорожье начали курсировать первые 10 автобусов, полученных городом от европейских партнеров. Однако первые поездки обнаружили ряд проблем, с которыми уже сталкиваются пассажиры
Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.
Журналисты протестировали новый автобус, работающий на маршруте №71 (от площади Запорожской до Симферопольского шоссе), и проверили, насколько комфортен и удобен транспорт для горожан.
Что понравилось:
- Климат-контроль работает исправно, в салоне удобная температура.
- Есть пояса безопасности на каждом сидении, чего нет у большинства запорожских автобусов.
- Чистота в салоне, перила цели, окна – затонированные и со шторками.
- Бесконтактная оплата работает, в салоне находится контроллер.
А что не так:
- Автобусы оказались не совсем новыми – сиденья изношены, неудобны и расположены очень тесно.
- Отсутствует информация о маршруте и остановках, водители их не объявляют, а на автобусе нет внешних указателей.
- Громкий шум и вибрация в задней части салона создает дискомфорт во время движения.
- Информационные табло не работают, ведь автобусы еще не "перепрошиты", говорят в КП.
- Инклюзивность ограничена – пандус есть, но разлагается вручную только по запросу.
Водители и контролеры подтверждают: пассажиры часто игнорируют новые автобусы из-за отсутствия маркировки. Люди не понимают, куда едет транспорт.
Также новые автобусы более узкие – в часы пик это создает трудности для контролеров и пассажиров.
"Когда вы садились, что вы видели? Только номер. А на боковых окнах нет информации, что это за маршрут. Поэтому люди просто не садятся", — объясняет водитель маршрута №71.
В городском совете говорят, что до конца года в городе планируют запустить еще как минимум 50 таких автобусов. Однако жители уже выражают негодование.
Горожане призывают власти более тщательно подходить к выбору маршрутов и учитывать реальный пассажиропоток перед запуском новой партии автобусов.
Напомним, в августе на маршруты Запорожья вышли первые десять автобусов, предоставленных Европейским Союзом. Как отмечали в Запорожской ОВА, этот транспорт был бесплатно передан европейскими партнерами. Хотя автобусы и не новые, их состояние оценивается как удовлетворительное.