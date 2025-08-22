Запоріжців попередили про вибухи: чи варто хвилюватися
У п'ятницю, 22 серпня, у Запоріжжі можливі гучні вибухи. На території Мокрянського кам'яного кар'єру проводитимуть вибухові роботи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міськраду.
Згідно з планом, з 08:00 до 20:00 на території Мокрянського кам'яного кар'єру проводитимуть вибухові роботи.
Мешканців міста просять звертати увагу на спеціальні звукові сигнали, які попереджатимуть про початок підривних робіт, та зберігати спокій.
Нагадаємо, нещодавно у центрі Запоріжжя знайшли двір, на якому зібралось багато сміття. Екологи направили припис до уповноважених органів із вимогою ліквідувати засмічення. Прибрати сміттєзвалище повинні до 12 вересня.
