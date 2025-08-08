Фото: ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне обязывают жителей воспользоваться новым мессенджером. Разработчиком является компания VK, которая находится под контролем ФСБ и Кремля.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как рассказали в Центре национального сопротивления, с 1 сентября российская администрация на временно оккупированных территориях обязывает местных жителей пользоваться российским мессенджером Max. Отмечается, что на самом деле это практически "онлайн-шпион Кремля".

Специалисты отмечали, что все данные пользователей хранятся в РФ и передаются специальным службам без решения суда. Переписки сохраняются более шести месяцев, а идентификация для пользователей обязательна. Приложение также требует доступ к камере, микрофону, геолокации и контактам, а закрытый код создает риски скрытых бэкдоров.

Мессенджер также интегрирован с "Госуслугами" и другими государственными системами РФ. Благодаря этому оккупанты фактически получают новые инструменты для слежения.

Напомним, ранее в СМИ рассказывали, что с 2014 года россияне вывезли с временно оккупированных территорий более 35 тысяч украинских детей. Кроме того, все чаще появляются доказательства того, что впоследствии этих детей мобилизуют в армию, а затем на войну против Украины. Отмечают, что именно так, РФ компенсирует большие потери живой силы.