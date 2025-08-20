12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 22:51

На окупованій території Запорізької області хвиля харчових отруєнь

20 серпня 2025, 22:51
Фото з відкритих джерел
Рух спротиву попередив про хвилю харчових отруєнь. Зазначається, що пацієнти потрапляють до лікарень з важкими симптомами

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними руху опору "Жовта стрічка", у тимчасово окупованому Мелітополі зросла кількість звернень до лікарів через харчові отруєння. Люди потрапляють до медиків із важкими симптомами після вживання молочної продукції з маркуванням "Коровка из Кореновки".

"Аналізи пацієнтів підтвердили сальмонелу. На ТОТ Запорізької області морозиво й згущене молоко цієї фірми продаються в багатьох магазинах", – кажуть у "Жовтій стрічці.

Нагадаємо, росіяни вже з вересня на тимчасово окупованих територіях хочуть запровадити новий месенджер "Max". Месенджер також інтегрований із "Госуслугами" та іншими державними системами РФ. Завдяки цьому окупанти фактично отримують нові інструменти для стеження.

окупанти Запорізька область
