Рух спротиву попередив про хвилю харчових отруєнь. Зазначається, що пацієнти потрапляють до лікарень з важкими симптомами

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними руху опору "Жовта стрічка", у тимчасово окупованому Мелітополі зросла кількість звернень до лікарів через харчові отруєння. Люди потрапляють до медиків із важкими симптомами після вживання молочної продукції з маркуванням "Коровка из Кореновки".

"Аналізи пацієнтів підтвердили сальмонелу. На ТОТ Запорізької області морозиво й згущене молоко цієї фірми продаються в багатьох магазинах", – кажуть у "Жовтій стрічці.

