Карта: understandingwar.org

Російські війська вели наступальні дії у Запорізькій області, однак просування не досягли

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews із посиланням на " Справжнє ".

Аналітики зазначають, що війська РФ продовжили наступальні дії на сході та заході Запорізької області, однак підтверджених успіхів не мають.

За даними Інституту вивчення війни, 18-19 серпня окупанти атакували на південний захід від Оріхова біля Нестерянки, а також на захід від міста – поблизу Новоандріївки, Степногірська, Плавнів та Кам’янського.

Нагадаємо, протягом 19 серпня Сили оборони України знищили 920 російських загарбників, один танк, чотири бойові броньовані машини і 50 артилерійських систем ворога.