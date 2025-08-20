03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
00:40  20 серпня
Як в Україні змінились ціни на овочі: що подорожчало
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 08:56

ЗСУ не дали окупантам просунутися на Запоріжжі, – ISW

20 серпня 2025, 08:56
Читайте также на русском языке
Карта: understandingwar.org
Читайте также
на русском языке

Російські війська вели наступальні дії у Запорізькій області, однак просування не досягли

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews із посиланням на "Справжнє".

Аналітики зазначають, що війська РФ продовжили наступальні дії на сході та заході Запорізької області, однак підтверджених успіхів не мають.

За даними Інституту вивчення війни, 18-19 серпня окупанти атакували на південний захід від Оріхова біля Нестерянки, а також на захід від міста – поблизу Новоандріївки, Степногірська, Плавнів та Кам’янського.

Нагадаємо, протягом 19 серпня Сили оборони України знищили 920 російських загарбників, один танк, чотири бойові броньовані машини і 50 артилерійських систем ворога.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти ЗСУ Запорізька область фронт Запорізький напрямок
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
У Голосіївському парку затримали киянина з 79 "закладками" психотропів
20 серпня 2025, 09:23
Росія почала використовувати новий дрон із LTE-зв’язком та віддаленим керуванням, – ГУР
20 серпня 2025, 09:20
Шоу під куполом: навіщо транслювати те, що не працює
20 серпня 2025, 08:55
На Дніпропетровщині рятувальники потрапили під обстріл: у ДСНС оприлюднили фото
20 серпня 2025, 08:47
ДТП із 18 постраждалими: на Хмельниччині взяли під варту водія автівки
20 серпня 2025, 08:40
На Закарпатті викрили схему контрабанди дорогоцінних металів під виглядом будівельних сумішей
20 серпня 2025, 08:40
Залужний готується до президентських виборів – американська журналістка
20 серпня 2025, 08:28
Окупанти посилили масові фільтраційні заходи у Криму, – ЦНС
20 серпня 2025, 08:24
ДСНС показала наслідки масованого удару росіян по Одещині
20 серпня 2025, 08:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »