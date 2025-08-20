ЗСУ не дали окупантам просунутися на Запоріжжі, – ISW
Російські війська вели наступальні дії у Запорізькій області, однак просування не досягли
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews із посиланням на "Справжнє".
Аналітики зазначають, що війська РФ продовжили наступальні дії на сході та заході Запорізької області, однак підтверджених успіхів не мають.
За даними Інституту вивчення війни, 18-19 серпня окупанти атакували на південний захід від Оріхова біля Нестерянки, а також на захід від міста – поблизу Новоандріївки, Степногірська, Плавнів та Кам’янського.
Нагадаємо, протягом 19 серпня Сили оборони України знищили 920 російських загарбників, один танк, чотири бойові броньовані машини і 50 артилерійських систем ворога.
