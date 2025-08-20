За сутки ВСУ уничтожили десятки артсистем и более 900 оккупантов
В течение 19 августа Силы обороны Украины уничтожили 920 российских захватчиков, один танк, четыре боевых бронированных машин и 50 артиллерийских систем врага
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 19 августа дальнобойные беспилотники СБУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов в Луганской области. После взрывов вспыхнул мощный пожар.
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Голосеевском парке задержали киевлянина с 79 "закладками" психотропов
20 августа 2025, 09:23Россия начала использовать новый дрон с LTE-связью и удаленным управлением, – ГУР
20 августа 2025, 09:20ВСУ не дали оккупантам продвинуться на Запорожье, – ISW
20 августа 2025, 08:56Шоу под куполом: зачем транслировать то, что не работает
20 августа 2025, 08:55В Днепропетровской области спасатели попали под обстрел: в ГСЧС обнародовали фото
20 августа 2025, 08:47ДТП с 18 пострадавшими: в Хмельницкой области взяли под стражу водителя авто
20 августа 2025, 08:40На Закарпатье разоблачили схему контрабанды драгоценных металлов под видом строительных смесей
20 августа 2025, 08:40Залужный готовится к президентским выборам – американская журналистка
20 августа 2025, 08:28Оккупанты усилили массовые фильтрационные мероприятия в Крыму, – ЦНС
20 августа 2025, 08:24ГСЧС показала последствия массированного удара россиян по Одесщине
20 августа 2025, 08:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все блоги »