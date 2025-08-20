Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В течение 19 августа Силы обороны Украины уничтожили 920 российских захватчиков, один танк, четыре боевых бронированных машин и 50 артиллерийских систем врага

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 19 августа дальнобойные беспилотники СБУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов в Луганской области. После взрывов вспыхнул мощный пожар.