Фото: Центр національного спротиву

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

На тимчасово окупованих територіях критична нестача води. У багатьох населених пунктах вода в кранах зведена до мінімуму або відсутня повністю. У Центрі національного спротиву зауважили, що без наповнення систем теплоносієм запускати опалення неможливо.

"Саме окупант несе повну відповідальність за забезпечення базових умов життя на тимчасово окупованих територіях – так визначає міжнародне гуманітарне право", – наголошує ЦНС.

Нагадаємо, росіяни вже з вересня на тимчасово окупованих територіях хочуть запровадити новий месенджер "Max". Месенджер також інтегрований із "Госуслугами" та іншими державними системами РФ. Завдяки цьому окупанти фактично отримують нові інструменти для стеження.