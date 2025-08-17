16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
17 серпня 2025, 16:15

На окупованих територіях опалювальний сезон під загрозою - ЦНС

17 серпня 2025, 16:15
Фото: Центр національного спротиву
Окупаційна адміністрація обіцяла налагодити "підвезення води". Проте на практиці реалізувати це нереально

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

На тимчасово окупованих територіях критична нестача води. У багатьох населених пунктах вода в кранах зведена до мінімуму або відсутня повністю. У Центрі національного спротиву зауважили, що без наповнення систем теплоносієм запускати опалення неможливо.

"Саме окупант несе повну відповідальність за забезпечення базових умов життя на тимчасово окупованих територіях – так визначає міжнародне гуманітарне право", – наголошує ЦНС.

Нагадаємо, росіяни вже з вересня на тимчасово окупованих територіях хочуть запровадити новий месенджер "Max". Месенджер також інтегрований із "Госуслугами" та іншими державними системами РФ. Завдяки цьому окупанти фактично отримують нові інструменти для стеження.

16 серпня 2025
07 серпня 2025
