Вартість будівництва фортифікацій у Запорізькій області – одна з найдешевших в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Фортифікаційні споруди у регіоні будували ті, хто готовий був працювати в безпосередній близькості до фронту, а вартість будівництва є однією з найнижчих

Як передає RegioNews, про це у відеозверненні в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, у 2024 році на території Запорізької області 7 підрядних компаній будували фортифікаційні споруди.

"В ЗМІ пролунали звинувачення щодо завищених цін на тетраедри (зуби дракона, піраміда загороджувальна). Ми за неї заплатили 1450 гривень з доставкою на лінію фронту - це одна з найнижчих цін", - зазначив Федоров.

Також він запевнив, що будівництво фортифікацій та його якість - на постійному контролі всіх відповідних структур.

Як повідомлялось, у Запорізькій області викрили схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікацій. Збитки підтвердили судові експертизи. Двом учасникам схеми уже повідомили про підозру у відмиванні коштів та привласненні майна в особливо великих розмірах.