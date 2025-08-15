06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
07:28  15 августа
На Прикарпатье к 15 годам приговорили российского морпеха из оккупированного Крыма
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 09:10

Войскам РФ не удалось продвинуться в Запорожской области, – ISW

15 августа 2025, 09:10
Читайте також українською мовою
Карта: understandingwar.org
Читайте також
українською мовою

Российские войска продолжали атаки в Запорожской области, но безуспешно. Оккупанты не продвинулись ни на востоке, ни на западе региона в течение четверга, 14 августа

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews со ссылкой на "Справжнє".

Войска РФ продолжали ограниченные атаки на востоке Запорожской области (Гуляйпольское направление) и наступательные действия на западе (Ореховское направление), но без всякого продвижения.

На западе штурмы врага проходили возле Степногорска, Плавней, Новоданиловки и Малой Токмачки, а на востоке – в районах Малиновки и Полтавки.

Напомним, Одесса, Измаил, Килия, Вилково и еще 119 населенных пунктов Одесской области получили официальный статус территорий, где ведутся боевые действия. Новый статус предоставляет местным военным администрациям расширенные возможности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область война фронт оккупанты российская армия
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Цены на лакомство Медового Спаса: сколько будет стоить мед и мак в магазинах
15 августа 2025, 10:35
У экс-главы райсовета Ровенской области обнаружили землю на 5,6 млн грн - суд признал их необоснованными
15 августа 2025, 10:33
Самые маленькие запасы воды за десятилетие: какая ситуация с водохранилищами в Украине
15 августа 2025, 10:25
Когда могут разрешить выезд мужчинам до 22 лет
15 августа 2025, 10:15
"Хорошо за это получал": актер Александр Рудинский рассказал, как его жена реагирует на интимные сцены в кино
15 августа 2025, 10:15
В Николаеве 20-летняя студентка будет сидеть из-за наркотиков
15 августа 2025, 09:55
На Волыни взяли под стражу 20-летнего парня, который изнасиловал 17-летнюю девушку
15 августа 2025, 09:47
В Харьковской области осудили мужчину, который "сливал" россиянам данные ВСУ
15 августа 2025, 09:45
Российские удары по Харьковщине: 4 погибших, 2 раненых — опубликованы фото разрушений
15 августа 2025, 09:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »