Карта: understandingwar.org

Российские войска продолжали атаки в Запорожской области, но безуспешно. Оккупанты не продвинулись ни на востоке, ни на западе региона в течение четверга, 14 августа

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews со ссылкой на " Справжнє ".

Войска РФ продолжали ограниченные атаки на востоке Запорожской области (Гуляйпольское направление) и наступательные действия на западе (Ореховское направление), но без всякого продвижения.

На западе штурмы врага проходили возле Степногорска, Плавней, Новоданиловки и Малой Токмачки, а на востоке – в районах Малиновки и Полтавки.

Напомним, Одесса, Измаил, Килия, Вилково и еще 119 населенных пунктов Одесской области получили официальный статус территорий, где ведутся боевые действия. Новый статус предоставляет местным военным администрациям расширенные возможности.