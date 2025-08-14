21:26  14 августа
В Днепре грузовик загорелся на ходу
20:55  14 августа
В Ровенской области внук до смерти избил дедушку
19:59  14 августа
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
14 августа 2025, 21:55

В Запорожье оккупанты проводят в школах насильственную русификацию

14 августа 2025, 21:55
Фото: sprotyv.org.ua
Перед новым учебным годом в оккупированном Мелитополе случился кадровый кризис. Причина в репрессиях и несогласии персонала выполнять приказы россиян

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным Центра национального сопротивления, из-за угроз, репрессий и принудительной русификации большинство персонала из школ ушло. Остались лишь некоторые "лояльные" кадры, готовые выполнять приказы оккупантов. Их задача уже не образование, а формирование послушного поколения с российской пропагандой.

"Уничтожение украинского образования, вытеснение украинских учителей и навязывание детям чужого языка и истории - это системный элемент геноцида, который россия реализует на временно оккупированных территориях Украины", - отмечает ЦНС.

Напомним, что ранее в так называемом ДНР решили опубликовать каталог украинских детей. Таким образом, они предлагают россиянам забирать детей в свои родить.

образование оккупация Запорожская область
