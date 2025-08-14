19:59  14 серпня
14 серпня 2025, 20:05

РФ вкрала з окупованих територій понад 2 мільйони тонн зерна

14 серпня 2025, 20:05
Фото: Kurkul.com
РФ продовжує масштабне мародерство на окупованих територіях України. Російські пропагандисти відкрито говорять, що "нові регіони" поповнили їм запаси зерна

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними Центру національного спротиву, з Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей до Росії вивезли вже 2,5 мільйони тонн пшениці нового врожаю. При цьому пропагандисти Кремля це не приховують, і говорять, що "нові регіони" принесли їм запаси зерна попри посуху.

Вивезення українського врожаю супроводжується повним контролем окупаційної влади над сільгосппідприємствами та блокуванням доступу місцевих фермерів до власної продукції.

"Росія використовує продовольчі ресурси ТОТ України як військовий трофей та інструмент тиску. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та ознакою воєнного злочину", – наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, на Донеччині через російську агресію сталося 28 пожеж на сільгоспземлях та агропідприємствах. Внаслідок цього знищено 178 гектарів пшениці, що є серйозною втратою для продовольчої безпеки регіону.

урожай аграрії війна окупанти
