В середу, 13 серпня, серед дня біля багатоповерхівки в Олександрівському районі Запоріжжя двоє чоловіків у балаклавах стріляли у громадянина та намагалися втекти

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Потерпілий отримав поранення руки. Поліція ввела спеціальну операцію та орієнтувала на розшук усі наряди.

Одного зі стрільців затримали біля місця події, коли він намагався сховатися у під’їзді. Менше ніж за годину патрульні знайшли автомобіль нападників та затримали ще одного зловмисника в іншому районі міста. Пошук інших причетних триває.

Справу розслідують як замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Поліція закликає свідків повідомляти будь-яку інформацію на номер 102.

