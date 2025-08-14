Стрілянина біля багатоповерхівки в Запоріжжі: нападники в балаклавах поранили чоловіка
В середу, 13 серпня, серед дня біля багатоповерхівки в Олександрівському районі Запоріжжя двоє чоловіків у балаклавах стріляли у громадянина та намагалися втекти
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Потерпілий отримав поранення руки. Поліція ввела спеціальну операцію та орієнтувала на розшук усі наряди.
Одного зі стрільців затримали біля місця події, коли він намагався сховатися у під’їзді. Менше ніж за годину патрульні знайшли автомобіль нападників та затримали ще одного зловмисника в іншому районі міста. Пошук інших причетних триває.
Справу розслідують як замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Поліція закликає свідків повідомляти будь-яку інформацію на номер 102.
Нагадаємо, у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.