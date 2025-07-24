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24 июля 2025, 13:53

В Днепре 14-летний парень возле банкомата жестоко убил мать двоих малолетних детей

24 июля 2025, 13:53
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фото: Днепропетровская областная прокуратура
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Индустриальный районный суд Днепра 24 июля принял решение о содержании под стражей для 14-летнего подростка, подозреваемого в умышленном убийстве женщины

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно материалам следствия, парень нанес по меньшей мере пять ударов ножом в шею и туловище женщине возле банкомата.

Мера пресечения избрана без права внесения залога. Прокуратура настаивала на строжайшем ограничении из-за характера преступления и его обстоятельства. Заместитель руководителя областной прокуратуры Евгений Корниенко подчеркнул, что мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.

Орудие убийства женщины возле банкомата на Слобожанском проспекте

Преступление произошло 23 июля в утренние часы. Парень напал на женщину, которую раньше не знал, используя нож, купленный за день до этого. Орудие убийства изъято и передано на экспертизу.

Расследование продолжается. Его ведут следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области. В деле задействована специальная группа прокуроров во главе с главой ведомства. Все обстоятельства происшествия еще не выясняются.

Ранее сообщалось, в Ровенской области мужчина убил знакомого ножом - скорую вызвал уже после смерти.

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