В Днепре 14-летний парень возле банкомата жестоко убил мать двоих малолетних детей
Индустриальный районный суд Днепра 24 июля принял решение о содержании под стражей для 14-летнего подростка, подозреваемого в умышленном убийстве женщины
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.
Согласно материалам следствия, парень нанес по меньшей мере пять ударов ножом в шею и туловище женщине возле банкомата.
Мера пресечения избрана без права внесения залога. Прокуратура настаивала на строжайшем ограничении из-за характера преступления и его обстоятельства. Заместитель руководителя областной прокуратуры Евгений Корниенко подчеркнул, что мотив убийства не связан с завладением имуществом или ограблением.
Преступление произошло 23 июля в утренние часы. Парень напал на женщину, которую раньше не знал, используя нож, купленный за день до этого. Орудие убийства изъято и передано на экспертизу.
Расследование продолжается. Его ведут следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области. В деле задействована специальная группа прокуроров во главе с главой ведомства. Все обстоятельства происшествия еще не выясняются.
Ранее сообщалось, в Ровенской области мужчина убил знакомого ножом - скорую вызвал уже после смерти.