Фото: скрін

З небезпечної зони в Запорізькій області волонтери вивезли лебедя. Птах втратив лапку та не міг літати

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Рятувальники в Запорізькій області врятували пораненого лебедя з прифронтової території. Зазначається, що птаха, який втратив лапку, передали волонтерам. Адже на волі він міг би не вижити: там його життю загрожували безпритульні собаки та дикі тварини.

Для лебедя облаштували тимчасовий вольєр. Перші кілька годин птах був наляканий. Він навіть проявляв агресію та відмовлявся від їжі. Проте згодом все ж лебідь почав їсти кукурудзу та спеціальні корми. Зараз волонтери шукають для нього місце, де він зможе жити під наглядом спеціалістів.

Нагадаємо, раніше на Київщині знайшли великого птаха, який не міг злетіти. Волонтери погодились взяти орлана під свою опіку. Лікарі діагностували у птаха черепно-мозкову травму, виснаження та бактеріальну інфекцію. Уже понад тиждень він проходить лікування і поступово одужує.