Фото: ГПСУ

Фотоловушки 7-го пограничного Карпатского отряда регулярно фиксируют в пограничных Самборщинах жителей дикой природы – от медведей и волков до лис, кабанов и косуль

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу .

Пограничники напоминают, что живописные пейзажи этой местности сочетаются с повышенной ответственностью за соблюдение правил безопасности и законодательства. Пренебрежение по маршруту, потеря бдительности или желание сойти с тропы могут привести к встрече с хищником или незаконному пересечению государственной границы.

Путешественникам советуют заранее планировать маршрут, пользоваться только проверенными тропами, заботиться о собственной безопасности и не нарушать границу.

Напомним, ранее на Буковине пограничники из дрона остановили побег трех мужчин за границу. Трое мужчин от 31 до 38 лет планировали попасть в Молдову, ориентируясь на онлайн-карту.