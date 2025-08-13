Пожежа поблизу Запорізької АЕС: що кажуть в Енергоатомі

Фото: t.me/andriyshTime/41752

На території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції знову виникла пожежна небезпека — цього разу поблизу енергоблоків станції. За наявною інформацією, горів сухий очерет на місці зруйнованого росіянами Каховського водосховища

Про це заявили в Енергоатомі, передає RegioNews.

У компанії наголошують, що ситуація на ЗАЕС залишається напруженою через некомпетентне управління станцією з боку фейкового російського керівництва, яке систематично порушує вимоги ядерної, радіаційної та пожежної безпеки.

Підтвердженням цього стали постійні пожежі на захопленій рашистами Запорізькій АЕС, що набули системного характеру.

Так, у серпні 2024 року на території станції повністю вигоріла градирня №1 системи технічного водозабезпечення. А цьогоріч у липні в районі ЗАЕС було зафіксовано задимлення через лісову пожежу.

Нагадаємо, у вівторок, 12 серпня, в районі Запорізької АЕС помітили задимлення. У соцмережах очевидці писали, що на ЗАЕС сильна пожежа.

ЗАЕС під окупацією Росії

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) — найбільша в Європі АЕС за встановленою потужністю. Розташована в місті Енергодар Запорізької області.

4 березня 2022 року — російські війська захопили ЗАЕС під час штурму Енергодара. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території навчально-тренувального центру.

Після захоплення персонал станції працює під тиском, фактично у заручниках, але підтримує роботу об'єктів для запобігання катастрофі.

Станція не постачає електроенергію в українську енергомережу з осені 2022 року.

Спроби Росії створити "дочірню" структуру для керування станцією не визнаються жодною міжнародною організацією.