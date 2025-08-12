У Запорожской АЭС заметили густой дым
Во вторник, 12 августа, в районе Запорожской АЭС заметили задымление
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Оперативный информ".
В соцсетях очевидцы пишут, что на ЗАЭС сильный пожар.
Оккупационные власти ситуацию на электростанции пока не комментируют.
Напомним, в конце июля эксперты Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) провели независимые измерения уровня радиации на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции. По их данным, уровень радиации был в пределах нормы.
