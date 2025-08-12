Фото: ГСЧС

Пожар в Андреевском лесном урочище вспыхнул 11 августа около 13:00

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

К спасателям сообщение поступило уже тогда, когда огонь охватил значительную территорию. Тушение осложняли порывистый ветер и отсутствие вблизи источников воды.

По состоянию на 06:15 12 августа пожар локализовали на площади около 40 гектаров.

От ГСЧС работают 75 пожарных и 16 спецавтомобилей, среди которых водовозка. Лесное хозяйство привлекло 20 работников и 6 единиц техники. К тушению присоединились местные жители, а предприниматели и фермеры предоставили технику для подвоза воды и опашки территории: два трактора с бочками, два трактора с плугами и две водовозки от местного завода.

Обстановку постоянно мониторят с воздуха, на месте развернули штаб пожаротушения. Ликвидация возгорания продолжается.

